Во Владимирской области содержание железа в питьевой воде посёлка Галицы превышает норму в 17...

Во Владимирской области содержание железа в питьевой воде посёлка Галицы превышает норму в 17 раз.Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.Выяснилось, что проводились специальные исследования. Прокуратура Гороховецкого района с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проверили качество воды, предоставляемой населению деревни Великово и посёлка Галицы.Оказалось, что содержание железа в питьевой воде в деревне Великово превышает установленные нормативы в 11 раз, а в посёлке Галицы – в 17 раз.По результатам проверки прокурором в Гороховецкий районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать МУП «Гороховецкий водоканал» и администрацию района организовать водоснабжение населения деревни Великово и посёлка Галицы «надлежащим образом».Прокуратура требует освободить жителей этих населённых пунктов от платы за услугу водоснабжения до возобновления поставки воды, которая будет соответствовать санитарным требованиям. Пока, увы, с этим большие проблемы.Сообщается, что иск прокурора находится в стадии рассмотрения.Фото: pxfuel.com