Региональный маткапитал будут выплачивать на каждого ребёнка, начиная с третьего.

Во Владимирской области за каждого ребенка, начиная с третьего, будут выплачивать материнский капитал в размере 75 тысяч рублей. Новую меру поддержки многодетных семей предложил ввести Александр Авдеев.«Сейчас мы помогаем только мамам, которые родили третьего малыша, а с четвёртым и последующими - нет. Надо это исправить. Предложил депутатам Заксобрания поддержать нашу инициативу - выплачивать областной маткапитал на каждого ребёнка, начиная с третьего», - написал в своих соцсетях губернатор.Если законопроект утвердят, то выплаты в 75 тысяч рублей начнут перечисляться уже осенью текущего года.