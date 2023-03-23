Во Владимирской области введут новую выплату 75 тысяч рублей многодетным семьям. Точнее, расширят...

Во Владимирской области введут новую выплату 75 тысяч рублей многодетным семьям.Точнее, расширят круг получателей уже существующей региональной выплаты при рождении третьего ребенка.- Сегодня я предложил депутатскому корпусу поддержать ещё одну нашу инициативу — выплачивать областной материнский капитал на каждого ребёнка, начиная с третьего, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - Пока в дополнение к федеральной поддержке помогаем только мамам, которые родили третьего малыша, а с четвёртым и последующими – нет. Надо это исправить.Запустить выплаты в 75 тыс. рублей возможно уже этой осенью, уточнил глава региона 33.Фото https://www.pxfuel.com/en