Во владимирском Экспоцентре проходит 25-я межрегиональная выставка Стройпрогресс. Деловая...

Во владимирском "Экспоцентре" проходит 25-я межрегиональная выставка "Стройпрогресс".Деловая программа выставки насыщенная: семинары, круглые столы и молодежный строительный форум для начинающих специалистов, "супермаркет недвижимости 24" - распродажа квартир со скидками и льготами от застройщиков.Иван Аксенов - президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- 67 участников, в том числе, из 6 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Тверь, Кострома. Будут обсуждаться вопросы малоэтажного домостроения, вопросы индустриального домостроения. Проблемные вопросы по строительной индустрии в целом. В работе мероприятия будут участвовать представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.За малоэтажным строительством - будущее, утверждают московские гости выставки. В России средняя высота застройки - 18 этажей. Это соизмеримо с Кореей или Японией, где экономят пространство. В Российской Федерации такая экономия неактуальна.Сергей Антипин - руководитель подкомитета по предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты РФ:- В первую очередь, с появлением индустриального способа домостроения, как это было, в свое время, при Хрущеве. То есть, типовое проектирование малоэтажного домостроения. Это дома пониженной этажности до 3-5 этажей.За последние пять лет во Владимирской области объёмы малоэтажной застройки увеличиваются.Анатолий Дорофеев - член Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- В 18-м году порядка 37-ми процентов было малоэтажного строения. В 22-м году уже 62 процента.В рамках выставки 23-го марта пройдет форум "Строитель - молодой специалист", где соберутся все строительные и инженерные компании региона. "Стройпрогресс" работает с 22 по 24 марта.