Впервые спортсменка из Владимира стала чемпионкой мира MMA по версии Naiza. Мы уже рассказывали...

Впервые спортсменка из Владимира стала чемпионкой мира MMA по версии Naiza.Мы уже рассказывали про 21-летнюю спортсменку, которая решила покорить международный олимп MMA. И вот, цель достигнута!Вероника Борисова 20 марта на юбилейном турнире «Naiza 50», который проходил в Казахстане, дралась за пояс в категории 56.7 кг.Девушки продемонстрировали напряженный бой. Представительница Узбекистана, с которой дралась Вероника, была хорошо подготовлена. И в ее углу, как рассказала наша спортсменка, находился действующий боец UFC. Но уже во втором раунде Вероника Борисова смогла закончить бой досрочно - техническим нокаутом. И в итоге владимирская спортсменка стала обладательницей титула «Naiza FC» (в женской категории до 56.7 кг).Рекорд Вероники теперь составляет «5-0». И уверены, что это не последняя победа Вероники на международной арене.Вот что рассказала корреспонденту ГТРК «Владимир» сама чемпионка:- Меня до сих пор переполняют эмоции после последнего боя. Я очень много (и сложно) тренировалась ради этого титульного боя в лиге Naiza, который прошел 20 марта в городе Алматы. Я представляю на международной арене два клуба - Владимирский «Подполье» и Московский «Александр Невский». В моей подготовке участвовало очень много людей, но больше всего хочу отметить - Константина Евтеева и Виктора Хильченко. Именно эти люди были в моем углу во время боя. И именно они помогали с планом на бой, с подготовкой. Теперь мой рекорд составляет «5-0». Но я знаю, что самые тяжелые бои будут ещё впереди.Фото из личного архива Вероники Борисовой.Фото: из личного архива Вероники Борисовой