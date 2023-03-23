Устали от “домашнего дождя”. Протечки крыши дома 21б по улице Лермонтова не прекращаются уже 8 лет. Алена Логинова живет в этом доме с момента его постройки. По ее словам, спокойными были

Устали от “домашнего дождя”. Протечки крыши дома 21б по улице Лермонтова не прекращаются уже 8 лет. Алена Логинова живет в этом доме с момента его постройки. По ее словам, спокойными были только первые два года. Дальше начались проблемы. В дождливую погоду с потолка льется вода. Зимой при таянии снега квартиру снова заливает. Женщина рассказывает –