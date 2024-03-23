В городе Харбин в Китае делегация из Владимирской области поучаствует в выставке и обсудит новые инвестиционные площадки.

Во Владимирской области администрация совместно с Минпромторгом и инвесторами из Китая хотят построить стекольное производство. После визита владимирской делегации, прошедшего 20 марта, китайские инвесторы изучают возможные площадки для производства новых видов продукции из стекла.Как сообщает Губернатор Владимирской области, новые производства смогут выпускать медицинское стекло, флоат-стекло, а также покрытие для солнечных панелей и прочее.