Девятилетнему Арсению Карпушову из Гусь-Хрустального требуется помощь У мальчика детский...

Девятилетнему Арсению Карпушову из Гусь-Хрустального требуется помощьУ мальчика детский церебральный паралич. Слово Вере Куликовой.Арсению Карпушову в январе исполнилось 9 лет. И все эти годы для него- борьба за выживание. У мальчика детский церебральный паралич и эпилепсия.Врачи смогли подобрать препараты и купировать приступы. Сейчас требуется реабилитация. Средства родителям помогал собирать "Русфонд" и другие благотворительные организации.Арсений прошел семь курсов восстановительного лечения в Институте медицинских технологий в Москве. И результаты есть. Благодаря регулярным курсам, у Арсения значительно улучшилось понимание речи, снижается спастика мышц. Мальчик стал самостоятельно садиться, научился ползать на четвереньках, улучшилась моторика правых конечностей.Екатерина Карпушова, мама Арсения (Гусь-Хрустальный):- Он пошел в первый класс в этом году. Ему очень нравится, кстати, заниматься. К нему приходит учитель на дом. Он охотно занимается. Рисуют они, лепят. Ему нравится картинки всякие смотреть.Арсений вновь нуждается в госпитализации - для продолжения восстановительного лечения. Это необходимо для поддержания здоровья мальчика и развития отсутствующих навыков: развития речевой функции, улучшения психоэмоционального состояния.Екатерина Карпушова, мама Арсения (Гусь-Хрустальный):- Мы мечтаем, чтобы он пошел хотя бы как-то с опорой, может, с ходунками! Хоть как-то! А сейчас у него начался активный рост, и надо еще больше занятий, чтобы снимать тонус. Мышцы не успевают расти за костями. Кости быстро растут, мышцы - нет! Чтобы его не скрутило, чтобы не было ортопедических проблем, нужно постоянно проходить курс реабилитации.Стоимость лечения – 241 023 рубля.Для помощи Арсению Карпушову отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ» и любую сумму. Например, ДЕТИ 100. Сто рублей спишется с вашего мобильного счета. Также можно пройти по QR-коду. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.QR-код для камеры смартфона:QR-код для банковских приложений:Вера Куликова, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".