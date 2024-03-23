Директор территориального фонда ОМС Владимирской области Татьяна Аннина рассказала, как качество...

Директор территориального фонда ОМС Владимирской области Татьяна Аннина рассказала, как качество медицинских услуг проверяют на практикеСколько лечебных учреждений и страховых медицинских организаций работают по системе ОМС в регионе? Насколько важна профилактика заболеваний? И как качество медицинских услуг проверяют на практике? В интервью Вестям рассказала Татьяна Аннина, - директор территориального фонда ОМС Владимирской области.