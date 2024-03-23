Для двух жительниц Мурома Международный женский день закончился уголовным делом В отношении...

Для двух жительниц Мурома Международный женский день закончился уголовным деломВ отношении 30-летней и 48-летней ранее судимых жительниц Мурома, подозреваемых в совершении кражи из магазина, возбуждено уголовное дело.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, ночью 9 марта 2024 года, отметив Международный женский день, решили попасть в продуктовый магазин,где одна из них ранее работала продавцом.Буквально выдернув решетку окна, одна из сообщниц, воспользовавшись тем, что створка окна была приоткрыта, попала внутрь магазина. Ее подруга оставалась на улице и следила за обстановкой. Из кассы злоумышленница взяла более 50 000 рублей. Далее подруги скрылись и продолжили праздник.Следующим тром в полицию поступило сообщение от директора магазина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности и местонахождение подозреваемых были установлены.Фигурантки дали признательные показания. Полицейские изъяли у женщин оставшиеся 10 000 рублей.В настоящее время злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде.Фото: СУ СК России по Владимирской области