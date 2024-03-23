Для двух жительниц Мурома Международный женский день закончился уголовным делом
В отношении...
Для двух жительниц Мурома Международный женский день закончился уголовным делом
В отношении 30-летней и 48-летней ранее судимых жительниц Мурома, подозреваемых в совершении кражи из магазина, возбуждено уголовное дело.
Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, ночью 9 марта 2024 года, отметив Международный женский день, решили попасть в продуктовый магазин,
где одна из них ранее работала продавцом.
Буквально выдернув решетку окна, одна из сообщниц, воспользовавшись тем, что створка окна была приоткрыта, попала внутрь магазина. Ее подруга оставалась на улице и следила за обстановкой. Из кассы злоумышленница взяла более 50 000 рублей. Далее подруги скрылись и продолжили праздник.
Следующим тром в полицию поступило сообщение от директора магазина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности и местонахождение подозреваемых были установлены.
Фигурантки дали признательные показания. Полицейские изъяли у женщин оставшиеся 10 000 рублей.
В настоящее время злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде.
Фото: СУ СК России по Владимирской области