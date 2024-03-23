Главный режиссер Владимирского театра кукол Марина Протасова удостоена премии Евгения...
Главный режиссер Владимирского театра кукол Марина Протасова удостоена премии Евгения Евстигнеева
Соответствующее распоряжение по представлению конкурсной комиссии подписал губернатор, - Александр Авдеев.
Марина Протасова работает во Владимирском театре кукол 11 лет.
В 2018-м году поставленный ею спектакль "Матрёнин двор" был удостоен приза "Бронзовый витязь" на Международном театральном форуме.
Всего же Марина Протасова в стенах театра срежиссировала 24 спектакля.