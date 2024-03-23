Глава региона выразил соболезнования по поводу теракта в Помосковье.
Глава Владимирской области Аоексанлр Авдеев выразил соболезнования из-за трагедии в Подмосковье 22 марта.
«Все во Владимирской области соболезнуют семьям, чьи близкие не вернулись домой, — написал губернатор Александр Авдеев на своей странице в Telegram. — Всем сердцем желаем скорейшего выздоровления раненым».
По словам главы региона, владимирцы готовы по первому зову прийти на помощь.
В то же время Александр Авдеев сообщил о повышении мер безопасности в регионе. Органы безопасности, правоохранители работают в усиленном режиме. По данным оперативного штаба, информации о пострадавших в красногорском теракте, которые были бы из Владимирской области, к этому часу не поступало.
«Трусов, которые в упор расстреливают безоружных, мирных людей, постигнет самое суровое наказание, — эмоционально комментирует трагедию губернатор Владимирской области. — Ответят за каждую покалеченную жизнь».
По словам главы региона, из-за трагедии во Владимирской области отменят запланированное на воскресенье открытие «Недели детской книги». Также не будет увеселительных мероприятий, запланированных в эти выходные.