Глава региона выразил соболезнования по поводу теракта в Помосковье.

Глава Владимирской области Аоексанлр Авдеев выразил соболезнования из-за трагедии в Подмосковье 22 марта.«Все во Владимирской области соболезнуют семьям, чьи близкие не вернулись домой, — написал губернатор Александр Авдеев на своей странице в Telegram. — Всем сердцем желаем скорейшего выздоровления раненым».По словам главы региона, владимирцы готовы по первому зову прийти на помощь.В то же время Александр Авдеев сообщил о повышении мер безопасности в регионе. Органы безопасности, правоохранители работают в усиленном режиме. По данным оперативного штаба, информации о пострадавших в красногорском теракте, которые были бы из Владимирской области, к этому часу не поступало.«Трусов, которые в упор расстреливают безоружных, мирных людей, постигнет самое суровое наказание, — эмоционально комментирует трагедию губернатор Владимирской области. — Ответят за каждую покалеченную жизнь».По словам главы региона, из-за трагедии во Владимирской области отменят запланированное на воскресенье открытие «Недели детской книги». Также не будет увеселительных мероприятий, запланированных в эти выходные.