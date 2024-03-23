Как во Владимирской области будет развиваться туризм? На заседании комиссии Совета Законодателей...

Как во Владимирской области будет развиваться туризм?На заседании комиссии Совета Законодателей председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова поделилась с коллегами нашим опытом поддержки внутреннего туризма, который в условиях санкций стал быстроразвивающимся направлением.В планах федеральных властей - привлечение инвестиций и работа над ростом популярности местных брендов.Ещё одна перспектива - семейный туризм.Кроме того, как считают члены Совета Законодателей, стоит перестать рассматривать туризм отдельно от других направлений народного хозяйства.Важной частью туристической привлекательности городов является и благоустройство, и дороги, и транспортная доступность.В настоящее время в Госдуме на рассмотрении проект закона о гостевых домах. Ряду территорий в качестве эксперимента дадут право регулировать их деятельность. Депутаты Заксобрания внесли поправку в федеральный закон для включения в этот список Суздаля.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- У нас такая проблема есть. У нас большое количество в Суздале гостевых домов, часть из них никак не зарегистрирована. Мы опасаемся за безопасность наших туристов, качество тех услуг, которые им предоставляют. Поэтому задача такая: чтоб был единый реестр, и все собственники были зарегистрированы по формам малого и среднего бизнеса.