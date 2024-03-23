Мошенники снова активизировались: владимирцам напоминают, как обезопасить себя и близких На...

Мошенники снова активизировались: владимирцам напоминают, как обезопасить себя и близкихНа сегодняшний день существует огромное количество схем, по которым работают мошенники. Чаще всего злоумышленники представляются работниками социальных служб, налоговой, медиками или полицейскими. Они изображают сотрудников банка или операторов сотовой связи.Очередная новая схема выглядит следующим образом: в мессенджерах сотрудникам ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» поступают звонки от имени начальника. Для достоверности используются реальные фотографии.Злоумышленник под видом руководителя предупреждает о важном звонке («сейчас с вами свяжется ФСБ, выполняйте все указания», «вам позвонит следователь из Москвы» и так далее).Звонок действительно поступает, человека начинают умело обрабатывать, убеждая расстаться со сбережениями, например, перевести их на «безопасный счёт» или взять кредит.Эта схема используется мошенниками по всей стране и приносит им огромную прибыль. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности Владимирской области.Чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно следовать простым правилам:Установите определитель номераДля этого существуют специальные приложения на смартфон. Определитель может отследить звонок и подсказать, кому принадлежит номер, - проверенной организации или подозрительному источнику.Сохраняйте «холодную» голову и возьмите паузуЕсли вы сняли трубку, а на другом конце незнакомец, - постарайтесь мыслить рационально и не торопиться. Если вы не уверены, разговариваете вы с мошенником или с реальным сотрудником банка, - скажите звонящему, что вам нужно время на раздумье. Злоумышленники часто начинают торопить своих жертв, в отличие от реальных работников соцслужб.Постарайтесь узнать имя и должность звонящегоПосле того, как вы получите эту информацию, положите трубку и перезвоните в банк или другую организацию, представителем которой назвался ваш собеседник. Уточните, работает ли там такой сотрудник. Если на другом конце провода с неизвестного номера к вам обращался врач или полиция, которые сообщили, что вашему другу или родственнику нужны деньги, - повесьте трубку и позвоните близким сами.Администрация города Владимира призывает жителей быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников!Фото: freepik.com