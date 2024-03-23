На какие детские выплаты имеют право семьи Владимирской области без официального дохода? Если мама...

На какие детские выплаты имеют право семьи Владимирской области без официального дохода?Если мама или оба родителя не работают или не могут подтвердить официальный доход, семья все равно имеет право на детские выплаты.Государственная поддержка может быть назначена семье без статуса малоимущей. Пособия, которые могут быть назначены без подтверждения дохода.Все семьи с детьми, независимо от уровня дохода могут претендовать на следующие пособия:Пособие по беременности и родамПолучить могут только работающие за 140 дней по больничному листку. Размер зависит от зарплаты.Единовременная выплата при рождении ребёнкаНазначается матери, если оба родителя не работают. При наличии трудоустройства, одному из работающих. С 1 февраля 2024 года его размер составляет 24 604,3 руб.Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 летРазмер ежемесячного пособия по уходу за ребенком во Владимирской области составляет 40% от среднего заработка за последние 2 года, но не менее 9 227,24 руб. и не более 49 123,12 руб. с 1 февраля 2024 года. Без оценки нуждаемости назначается на детей, рожденных до 31.12.2022.Единовременная выплата беременной жене призывникаСогласно законодательству беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, выплачивается единовременное пособие в размере 29908,46 рубля, напоминает Департамент социальной защиты населения Владимирской области.Ежемесячное пособие на ребёнка призывникаЕго платят до исполнения ребёнком 3-х лет или окончания службы. Доход и иные пособия не учитываются. Размер пособия с 1 февраля 2024 г. — 16 698,63 ₽ в месяц на каждого ребёнкаЕжемесячная выплата родителю ребёнка с инвалидностьюСоциальная пенсия детям инвалидам индексируется ежегодно с 1 апреля. Ее размер с 1 апреля 2023 года составляет 17 167,83 руб.Условия. Пенсия по инвалидности называется социальной, потому что ребенок не работал, а пенсию получает из-за проблем со здоровьем. Она положена с момента получения инвалидности и до ее окончания — эти даты указаны в справке об инвалидности.Материнский капиталОформляется автоматически по данным из ЗАГСа. Размер в 2024г. - 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей - на второго ребенка.Субсидия на погашение ипотекиРазмер в 2024г. - 450 000₽. Выделяют многодетным семьям не зависимо от доходов.Дополнительная мера поддержки семей при рождении ребенка (по выбору граждан) во Владимирской областиПодарочный набор принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком "Подарок новорожденному" или единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. (при условии рождения ребенка с 01.10.2023 в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области и государственной регистрации рождения ребенка органом записи актов гражданского состояния во Владимирской области).Подробнее о мерах социальной поддержки семей с детьми на сайте Министерства социальной защиты населения Владимирской областиФото: freepik.com