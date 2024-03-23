На Владимирскую область надвигается мощный циклон с Атлантики.
К выходным погода ухудшится....
На Владимирскую область надвигается мощный циклон с Атлантики.
К выходным погода ухудшится. Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, начиная с субботы, атмосферное давление начнет снижаться.
Погоду будет определять атлантический циклон, который принесет во Владимирскую область облака и сильные дожди.
23 марта днём во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется до +3... 5 градусов тепла, но из-за ливней и ветра температура будет ощущаться иначе (чуть ниже).
Атмосферное давление упадёт до 737 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, до 5 метров в секунду.
24 марта также прогнозируются дожди, днем воздух прогреется до +5°C.
Народный прогноз погоды на 23 марта:
«Густой туман землю укутал – лето ожидается дождливое»;
«Птицы беспокойные – к резкой смене погоды»;
«По небу плывут редкие (тёмные) облака – вскоре вас ждёт теплая, но дождливая погода».
Фото: freepik.com