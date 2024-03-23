Народные приметы на 23 марта. Почему в Василисин день нельзя устраивать застолье?
В этот день...
Народные приметы на 23 марта. Почему в Василисин день нельзя устраивать застолье?
В этот день православные вспоминают мученика Кондрата и других, кто пребывали с ним в Коринфской пустыне.
В народе 23 марта называют Василисиным, по имени одной из мучениц.
В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого выходили во двор и рыли каналы.
"На Василису" нередко выходили и на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.
В народе говорили: «Василисин туман съедает снег».
Что можно делать 23 марта?
В этот день обращали внимание на сны:
- Если сон глубокий и спокойный, значит, в будущем у вас всё будет размеренно, без потрясений.
- Если сон тяжёлый — ждите неожиданных вестей.
Что нельзя делать 23 марта?
Устраивать застолья, объедаться — неприятности и болезни придут в дом.
Менять постельное белье — здоровье «уйдет», кошмары будут сниться.
В народе верили, что если в Василисин день пролить напиток, вместе с водой из дома может уйти и удача.
Народные приметы на 23 марта:
“Холодный ветер на Василису - к затяжной весне”;
“Туманная Василиса - к быстрому таянию снега”;
“Ясный вечер - к морозу”;
“Мороз на Кондратия - дождь на Исакия (12 июня)”.
Фото: freepik.com