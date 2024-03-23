Народные приметы на 23 марта. Почему в Василисин день нельзя устраивать застолье? В этот день...

Народные приметы на 23 марта. Почему в Василисин день нельзя устраивать застолье?В этот день православные вспоминают мученика Кондрата и других, кто пребывали с ним в Коринфской пустыне.В народе 23 марта называют Василисиным, по имени одной из мучениц.В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого выходили во двор и рыли каналы."На Василису" нередко выходили и на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.В народе говорили: «Василисин туман съедает снег».Что можно делать 23 марта?В этот день обращали внимание на сны:- Если сон глубокий и спокойный, значит, в будущем у вас всё будет размеренно, без потрясений.- Если сон тяжёлый — ждите неожиданных вестей.Что нельзя делать 23 марта?Устраивать застолья, объедаться — неприятности и болезни придут в дом.Менять постельное белье — здоровье «уйдет», кошмары будут сниться.В народе верили, что если в Василисин день пролить напиток, вместе с водой из дома может уйти и удача.Народные приметы на 23 марта:“Холодный ветер на Василису - к затяжной весне”;“Туманная Василиса - к быстрому таянию снега”;“Ясный вечер - к морозу”;“Мороз на Кондратия - дождь на Исакия (12 июня)”.Фото: freepik.com