Народные приметы на 24 марта. Что нужно обязательно сделать в Ефимов день, чтобы водились...

Народные приметы на 24 марта. Что нужно обязательно сделать в Ефимов день, чтобы водились деньги?В воскресенье 24 марта 2024 года судят о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила название Ефимов день. Православная церковь в этот день почитает память святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.На Руси считалось, что в этот период прилетают чибисы и зяблики, начинается движение сока в березе, заря утренняя кукушкой голос подает. С этой птицей-вестником связаны некоторые приметы:Услышав пение кукушки, нужно брякнуть деньгами, чтобы водились..Если кукушки прилетели до того, как на деревьях листья распустились, то год будет неурожайный.Верующие в этот день молились священномученику Антипе, целителю от разных болезней, утешителю зубной боли.Что можно и нельзя делать в Ефимов день?- Чтобы весь год в карманах деньги водились, в народе учили: рано утром приготовить горсть мелочи и внимательно слушать. Как только запоет кукушка, нужно брякнуть денежками и погромче.- В этот день стоит загадать желание, услышав в этот день первое пение кукушки – оно обязательно сбудется.- Запрещено в Ефимов день ругаться с родителями – ссора может стать причиной длительного конфликта, а наступившее нескоро перемирие будет проходить очень тяжело.- Не рекомендуется в Ефимов день матерям оставлять детей у родственников – по примете, ребенок станет капризным и плаксивым.- Сегодня нельзя во время кукования разговаривать и думать о будущем, иначе ничего из сказанного и задуманного не получится реализовать.Народные приметы на 24 марта 2024 годаЕсли с этого дня холода идут на спад, то лето будет теплое.Мыши на поля бегут – к неурожайному году.Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.Пушистый иней предвещает хорошую погоду.Грачи стаями в небе вьются и стрелой на землю опускаются – к дождю.Дружный прилет птиц – к холодам и ненастью.Журавли летят быстро, низко и молча – к непогоде.Фото: Fusion Brain-платформа для генерации изображений