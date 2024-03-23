Около Соловьиного пруда во Владимире появится часовня Глава города Дмитрий Наумов на днях провел...

Около Соловьиного пруда во Владимире появится часовняГлава города Дмитрий Наумов на днях провел совещание на тему благоустройства Соловьиного пруда во Владимире.Данное общественное пространство используется не только для прогулок, но и для проведения уроков по физической культуре школьников и студентов, а также различных мероприятий."Для нас важно сохранить Соловьиный пруд и сделать его более популярным местом притяжения жителей. Администрация города Владимира предпринимает все меры для этого. В процесс благоустройства Соловьиного пруда активно включаются предприниматели, депутаты и, конечно, неравнодушные жители", - отметил глава города в своем телеграм-каналеВ планах у администрации города Владимира возвести часовню.Фото: официальный телеграм-канал "Дмитрий Наумов. Официально"