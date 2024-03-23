В дело вмешалась прокуратура.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что в городе Александров оставили без необходимого лекарства пациента с онкологическим заболеванием. Данная информация поступила в субботу, 23 марта.Мужчина является инвалидом 3 группы и ему важно регулярно получать определенный препарат для поддержания жизненной активности. Важно отметить, что данное лекарство является дорогостоящим и должно предоставляться ему бесплатно.Однако, в больнице не только не выписали рецепт на лекарство, но и не обеспечили пациента необходимыми медикаментами даже в условиях дневного стационара.В связи с этим, прокуратура вмешалась в данное дело и отправила иск в суд с требованием обеспечить пациента необходимым лекарством. Суд удовлетворил заявление и признал нарушение прав пациента.