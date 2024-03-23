По каким вопросам чаще всего обращались владимирцы в систему Платформы обратной связи в марте 2024...

По каким вопросам чаще всего обращались владимирцы в систему Платформы обратной связи в марте 2024 года?За март 2024 года в систему Платформы обратной связи поступило 236 обращений. Об этом сообщает администрация города Владимира.Владимирцы обращались на темы ремонта дорог, благоустройства, содержания дворовых территорий и мест общественного пользования, многоквартирных домов и общественного транспорта.Топ-5 обращений в систему ПОС:Дороги – 83 обращения;Многоквартирные дома – 42 обращения;Благоустройство – 29 обращений;Дворы – 26 обращений;Общественный транспорт – 18 обращений.Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.Все поступающие обращения рассматривают профильные органы власти. Ведомства обязаны дать ответ на сообщение в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются быстрее — в срок до 10 дней.Воспользоваться системой ПОС можно:На сайте ПОС.ГосуслугиЧерез приложение "Госуслуги.Решаем вместе"С помощью виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» в меню нашей группы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений