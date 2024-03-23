По каким вопросам чаще всего обращались владимирцы в систему Платформы обратной связи в марте 2024...
По каким вопросам чаще всего обращались владимирцы в систему Платформы обратной связи в марте 2024 года?
За март 2024 года в систему Платформы обратной связи поступило 236 обращений. Об этом сообщает администрация города Владимира.
Владимирцы обращались на темы ремонта дорог, благоустройства, содержания дворовых территорий и мест общественного пользования, многоквартирных домов и общественного транспорта.
Топ-5 обращений в систему ПОС:
Дороги – 83 обращения;
Многоквартирные дома – 42 обращения;
Благоустройство – 29 обращений;
Дворы – 26 обращений;
Общественный транспорт – 18 обращений.
Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.
Все поступающие обращения рассматривают профильные органы власти. Ведомства обязаны дать ответ на сообщение в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются быстрее — в срок до 10 дней.
Воспользоваться системой ПОС можно:
На сайте ПОС.Госуслуги
Через приложение "Госуслуги.Решаем вместе"
С помощью виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» в меню нашей группы.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений