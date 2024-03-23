По прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидаются сильные дожди и низкое атмосферное...

По прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидаются сильные дожди и низкое атмосферное давлениеКак сообщают синоптики, в воскресенье, 24 марта 2024 года, погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдет сильный дождь. Высокая влажность, порывистый ветер и отсутствие солнца сделают погоду некомфортной.Температура воздуха днем до +5°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.Ветер усилится - до 9 метров в секунду.Атмосферное давление низкое - 735 - 738 мм ртутного столба.Народный прогноз на 24 мартаНаши предки верили, что если мыши на поля бегут - к неурожайному году. А если кукушки прилетели до того, как на деревьях листья распустились, то год будет неурожайный...Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений