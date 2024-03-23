В связи с трагическими событиями в «Крокус сити холл», всем организациям сферы образования, культуры, досуга и спорта правительством области даны установки усилить меры безопасности. Также

В связи с трагическими событиями в «Крокус сити холл», всем организациям сферы образования, культуры, досуга и спорта правительством области даны установки усилить меры безопасности. Также идут работы по ограничению доступа в детские учреждения. Александр Авдеев в своих соцсетях в 11 вечера 22 марта сообщил, что информации о пострадавших из нашего региона нет. “Мы на связи