Рестораторы и торговые сети направят часть доходов на помощь пострадавшим в теракте в Крокусе.

Рестораторы и торговые сети направят часть доходов на помощь пострадавшим в теракте в "Крокусе".Крупные торговые сети и заведения общепита направят доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта. Об этом сообщил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов."Вместе с другими столичными предпринимателями мы выступаем с предложением направить доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта", – цитирует Миронова Агентство городских новостей "Москва".Все желающие могут оставить пожертвование на сайте "Российского красного креста". К акции уже присоединились популярные рестораны и крупные торговые сети.Ранее стало известно, что столичные музеи и Московский зоопарк направят все средства, которые заработают в ближайшие дни, на помощь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Площадки отказались от проведения массовых и развлекательных мероприятий.Теракт в "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 115 человек. Четырех подозреваемых задержали в Брянской области.