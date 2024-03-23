Регион простился с Артемом Маркиным - главным дирижером Владимирского губернаторского...

Регион простился с Артемом Маркиным - главным дирижером Владимирского губернаторского симфонического оркестраСегодня Владимир простился с маэстро Артемом Маркиным, - главным дирижером созданного им Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Репортаж Веры Куликовой.В концертном зале Центра классической музыки аншлаг. Поклонники таланта маэстро провожают его в последний путь. Среди тех, кто пришел проститься и губернатор Александр Авдеев.Музыка не должна прекращаться - об этом просил Артем Эдуардович.В память о большом музыканте его детище - Губернаторский симфонический оркестр играет концерт. Эту программу дирижер готовил к новой "Музыкальной экспедиции". Впервые за пультом не сам маэстро, а его дочь Василиса.Алису Бирюкову с дирижером Артемом Маркиным связывают многие годы работы и большой дружбы.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Музыка будет звучать сегодня. Огромное количество музыкантов со всей страны за это время позвонили, написали и помогали нам в его последние дни его лечить. И все были на связи, и это тоже дорого стоит, потому что, действительно, вся музыкальная Россия была в эти дни с Владимиром, с Владимирским губернаторским оркестром, с тем коллективом, который он создал.Артём Маркин до конца своих дней продолжал работать. В планах маэстро были гастроли по России. Заместитель губернатора Александр Куимов подчеркивает: смерть главного дирижера симфонического - тяжелая утрата. И сейчас - дело чести - продолжить то, что он начал.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Тяжелая будет работа, потому что заменить явление невозможно. Оно как быстрая вспышка кометы. Но я думаю, что мы не отменим гастроли. Оркестр поедет по стране показывать свое мастерство. Его ждут во многих городах России и за пределами нашей страны.15-летний виолончелист из Москвы Тихон Евланов с заслуженным артистом России познакомился в 2020-м на конкурсе "Солист оркестра". Его Артём Маркин организовал, чтобы поддержать юные дарования.Тихон Евланов, виолончелист, лауреат международных конкурсов:- Он был настоящим рыцарем музыки. Потому что он был человеком благородным и скромным.Артема Маркина называли "музыкальной душой и сердцем Владимира". Для тех, кто знал его лично и общался с ним, его уход - невосполнимая потеря.Василий Хорошев, директор Владимирского музыкального колледжа:- Невероятный человек, невероятный музыкант и невероятный друг! Он созидал музыку. Великую музыку, которая звучала в стенах этого дома музыки. Он будет жить, пока его дело живо!Светлана Мельникова, генеральный директор Псково-Изборского музея -заповедника:- Артем - счастливый человек! Потому что обычно масштаб личности определяется после ухода человека. А мы все понимали при жизни, что это был особенный, выдающийся человек. Высокой русской культуры.Фестивали, концерты, сложнейшая музыка и редкие произведения в исполнении его оркестра останутся в сердце владимирцев навсегда."Я создал короля", - сказал на прощании его отец, народный артист России - Эдуард Маркин.Эдуард Маркин, народный артист России, руководитель Владимирской капеллы мальчиков, отец Артема Маркина:- Я царство тебе вручил. Ты в нем достойно правил. Я тебя поздравляю!Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".