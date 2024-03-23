Роспотребнадзор запретил продажу табачной продукции в шести торговых точках Владимирской...

Роспотребнадзор запретил продажу табачной продукции в шести торговых точках Владимирской областиНапомним, что продажа табачных изделий в торговых точках на расстоянии менее 100 метров до образовательных учреждений запрещена."Осуществление розничной продажи табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров от образовательного учреждения противоречит нормам действующего законодательства, направленного на ограничение доступности табачных изделий для детей и подростков, создает антисоциальную пропаганду употребления табачной продукции, негативно отражается на нравственном развитии и здоровье несовершеннолетних, ориентируя их на употребление подобной продукции, а также противоречит интересам населения в обеспечении благоприятных условий проживания, результатом чего, в свою очередь, может явиться причинение или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц", - прокомментировали в Росподребнадзоре.По искам управления Роспотребнадзора по Владимирской области в шести торговых точках региона: во Владимире, Гусь-Хрустальном и Муроме, запретили продавать табачную продукцию.Например, во Владимире на улице Северная магазин «Красное и Белое» расположен на расстоянии менее ста метров до гимназии № 73. Поэтому продажа табака является нарушением закона.То же самое относится к магазину «Пятерочке» на Чайковского, расположенной рядом с Владимирским экономико-технологическим колледжем, а также «Магнит» на улице Чкалова в Муроме, который находится рядом со школой №8.Кроме того, Роспотребнадзор запретил продажу табачных изделий в магазине «Ароматный мир» по адресу: г. Владимир, ул. 850-летия, д. 6, магазине «Магнит» по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Микрорайон, д. 47.Решения вступили в законную силу.Фото: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области