Смотрите Вести в 21:05: в Центре классической музыки простились с дирижёром Владимирского...

Смотрите "Вести" в 21:05: в Центре классической музыки простились с дирижёром Владимирского губернаторского симфонического оркестра - Артёмом МаркинымГородские ямы- Дорожная "скорая помощь" областного центра. Когда улицы приведут в нормальный вид?Прощание с Маэстро- В Центре классической музыки простились с дирижёром Владимирского губернаторского симфонического оркестра - Артёмом Маркиным.Борьба за жизнь- Девятилетнему Арсению из Гусь-Хрустального нужна помощь телезрителей. Мальчику собирают средства на реабилитацию.