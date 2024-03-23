Муромская спортшкола «Верба» задолжала 180 тысяч рублей за электричество. Контракт на поставку электроэнергии был заключен с компанией «Энергосбыт Волга», которая обязательства выполнила,

Муромская спортшкола «Верба» задолжала 180 тысяч рублей за электричество. Контракт на поставку электроэнергии был заключен с компанией «Энергосбыт Волга», которая обязательства выполнила, а вот оплату так и не получила. В ситуацию вмешалась прокуратура. Руководитель спортшколы погасил долг лишь после вынесения ему представления. Ранее похожая ситуация произошла в Коврове. Там городская больница задолжала 25 миллионов за