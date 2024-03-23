Светлана и Рафаэль из Кольчугино пишут песни о красотах России О творческом дуэте, который перерос...

Светлана и Рафаэль из Кольчугино пишут песни о красотах РоссииО творческом дуэте, который перерос в супружеский. Светлана и Рафаэль из Кольчугино пишут песни о красотах нашей страны. По их словам: вдохновлялись Фатьяновским фестивалем. О новом творческом проекте - Александра Лебедикова.Она - профессиональный пианист, он - гитарист-любитель. Сегодня - это крепкий музыкальный дуэт. Но, прежде чем стать "единым целым", Светлане и Рафаэлю пришлось пройти долгий путь.Светлана Дошевская, музыкант:- Дорога нас свела вместе на Камчатке. Мы там познакомились, долгое время общались, но к музыке не прикасались. Хотя я знала, что он бывший ресторанный исполнитель, а я училась на тот момент в музыкальном училище.Встретиться вновь им было суждено лишь спустя пятнадцать лет - в группе владимирских бардов. Тогда-то певцы и решили больше не расставаться - ни в личном, ни в музыкальном планах.В настоящее время в репертуаре Дуэта практически все, кроме рока, - говорит Светлана.В основном музыканты поют о любви. Но особое место в их творчестве занимают композиции, посвященные городам Владимирской области. Их Светлана и Рафаэль начали сочинять больше десяти лет назад. Вдохновением стал Фатьяновский фестиваль.Светлана Дошевская, музыкант:- За три недели мы написали песню про город Вязники, которую исполнили и, в принципе, заняли, я считаю, - достойное на тот момент, - второе место.Рафаэль Абдулин, музыкант:- Вариантов было очень много, разговоров и споров вокруг этой песни. Но все-таки мы остановились на этом варианте, который прозвучал сейчас.Светлана Дошевская, музыкант:- Если послушать песню, люди могут окунуться немножко в историю города. И все песни про города, - они почему долго пишутся - в основном, потому что не хочется написать песню, в которой можно поменять слово Владимир на Саратов и спеть песню про Саратов. То есть не то, что там поля, березки, а хочется где-то историю показать.Сейчас Светлана и Рафаэль "возрождают" проект, посвященный красотам России. Например, в ближайшее время дуэт планирует выпустить песню о Волге - "матушке" всех рек.Александра Лебедикова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".