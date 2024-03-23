Свой первый паспорт получили 25 юных владимирцев. Всероссийская патриотическая акция под названием...

Свой первый паспорт получили 25 юных владимирцев.Всероссийская патриотическая акция под названием "Мы - граждане России" проводится во Владимире уже более 10 лет. О значимом событии в жизни ребят - в сюжете Марии Артес.Значимая глава в судьбе России и жизни юных владимирцев. 18 марта страна отметила десятилетний юбилей вхождения Крыма в состав нашего государства. Впервые к этому событию приурочено получение главного документа.Владимир Гарев - первый заместитель главы администрации города Владимира:- В честь воссоединения Крыма с Россией. Мы будем проводить эту акцию. Вручать паспорта нашим молодым, но уже повзрослевшим гражданам Владимира.Свой первый паспорт 25 ребят: активистов и отличников получили в торжественной обстановке в центре культуры и искусства. Они признаются, этот момент им запомнится на всю жизнь.Кирилл Петухов - ученик 8 класса, школа № 7:- Немного волнение было, вот. То, что первый документ. Очень большое событие! Это документ, в котором все о тебе есть. Который говорит о том, что ты есть, ты человек, ты гражданин своей страны.Софья Смирнова - ученица 7 класса, школа № 25:- Очень большая честь – участвовать в таком торжественном мероприятии, среди моих сверстников. Активистов. Я очень рада, что я получила паспорт, для меня это главный документ. Большое событие.Администрация города совместно с городским управлением МВД поздравили ребят и напомнили, что вместе с получением паспорта у гражданина появляются и обязанности.Илья Исаченко - начальник УМВД России по городу Владимиру:- ... Следует соблюдать закон. С 14 лет наступает уголовная ответственность. Поэтому всегда звучат напутственные слова деткам.С 2024-го вручать паспорта и отмечать лучших учеников будут не два, а четыре раза в году, в памятные для страны даты: возвращение Крыма, День России, День Конституции, День народного единства.Мария Артес. Андрей Беляков. «Вести - Владимир»