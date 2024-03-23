В администрации города Владимира готовят проект планировки территории в районе аэропорта...

В администрации города Владимира готовят проект планировки территории в районе аэропорта «Семязино»Глава города Владимира Дмитрий Наумов распорядился подготовить проект планировки территории в районе аэропорта «Семязино»Как сообщают в пресс-службе администрации города, постановление подписано 15 марта 2024 года.Из документации следует: проектируемая территория расположена в Ленинском районе города Владимира, площадью почти 422 гектаров, ограниченной с востока дорогой на аэропорт и садами в районе Нижнего Сельца, с юга — Московским шоссе, с запада — землями лесного фонда в районе микрорайонов Юрьевец и Немцово, с севера — садами в районе Верхнего Сельца и рекой Содышка.Проектировщики должны учесть некоторые планировочные ограничений и наличие зон с особыми условиями использования:два лесничества, водоохранную зону Содышки,зону охраняемого природного ландшафта достопримечательного места,охранную зону с особыми условиями использования территории Федерального центра охраны здоровья животных,санитарно-защитную зону АЗС на Московском шоссе,приаэродромную территорию.Названы следующие цели и задачи проекта планировки территории:разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для обеспечения устойчивого развития территории,выделения элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.освоение территории, находящейся в неразграниченной государственной собственности. - реконструкция аэропорта «Семязино».вывод земельных участков из состава земель лесного фонда для реконструкции аэропорта.Задачи выполняемых работ:- определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;- уточнение действующих градостроительных регламентов, видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства;- определение мест допустимого размещения зданий и сооружений.После представления плана будут назначены публичные слушания или общественные обсуждения по планировке территории.Ранее мы рассказывали: во Владимире ликвидируют дачный поселок из-за расширения аэродромаФото: администрация города Владимира; ГТРК "Владимир"