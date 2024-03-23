В администрации города Владимира готовят проект планировки территории в районе аэропорта...
В администрации города Владимира готовят проект планировки территории в районе аэропорта «Семязино»
Глава города Владимира Дмитрий Наумов распорядился подготовить проект планировки территории в районе аэропорта «Семязино»
Как сообщают в пресс-службе администрации города, постановление подписано 15 марта 2024 года.
Из документации следует: проектируемая территория расположена в Ленинском районе города Владимира, площадью почти 422 гектаров, ограниченной с востока дорогой на аэропорт и садами в районе Нижнего Сельца, с юга — Московским шоссе, с запада — землями лесного фонда в районе микрорайонов Юрьевец и Немцово, с севера — садами в районе Верхнего Сельца и рекой Содышка.
Проектировщики должны учесть некоторые планировочные ограничений и наличие зон с особыми условиями использования:
два лесничества, водоохранную зону Содышки,
зону охраняемого природного ландшафта достопримечательного места,
охранную зону с особыми условиями использования территории Федерального центра охраны здоровья животных,
санитарно-защитную зону АЗС на Московском шоссе,
приаэродромную территорию.
Названы следующие цели и задачи проекта планировки территории:
разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для обеспечения устойчивого развития территории,
выделения элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
освоение территории, находящейся в неразграниченной государственной собственности. - реконструкция аэропорта «Семязино».
вывод земельных участков из состава земель лесного фонда для реконструкции аэропорта.
Задачи выполняемых работ:
- определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- уточнение действующих градостроительных регламентов, видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства;
- определение мест допустимого размещения зданий и сооружений.
После представления плана будут назначены публичные слушания или общественные обсуждения по планировке территории.
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Фото: администрация города Владимира; ГТРК "Владимир"