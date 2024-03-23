В администрации города Владимира подвели первые итоги борьбы с брошенным автохламом С января...

В администрации города Владимира подвели первые итоги борьбы с брошенным "автохламом"С января 2024 года на территории города Владимира районными администрациями проводится выявление брошенных автомобилей.Мэрия Владимира утвердила порядок выявления, перемещения, хранения и признания безхозяйными брошенных и разукомплектованных автомобилей на территории муниципалитета.Кроме того, с 1 марта 2024 года также вступили с силу изменения в городские Правила благоустройства, позволяющие привлечь к ответственности владельцев брошенных автомобилей.Эта проблема находится на постоянном контроле главы города Владимира Дмитрия Наумова. Как известно без ее решения невозможна нормальная работа коммунальных служб по уборке города, что приводит к постоянным жалобам жителей.Накануне на заседании комитета по вопросам местного самоуправления руководители районных администраций представили депутатскому корпусу первые итоги работы по новому документу."В итоге, комиссией Октябрьского района выявлено 21 транспортное средство, по которым проведена процедура выявления собственника и понуждения к добровольному перемещению. Два автомобиля уже планируются к вывозу на специальную стоянку временного хранения таких автомобилей. Еще 18 автомобилей планируется обследовать в апреле: на участок в районе дома № 33-а по улице 16-лет Октября, где они расположены, комиссия уже выезжала, но пока доступ к ним невозможен из-за снежных завалов. И таких мест, где месяцами, а то и дольше, стоят рядами брошенные машины, как отмечают и представители районных администраций, и депутаты, в городе немало", - рассказали в администрации города Владимира.В настоящее время определен участок на улице Лакина, на котором разместится городская стоянка для "автохлама". С наступлением тепла ее уже начали оборудовать. Предусмотрено, что на этой стоянке транспортное средство будет храниться не более трех месяцев.Если найдется его законный владелец, то автомобиль ему возвращается, но с возмещением расходов, понесенных муниципальным образованием на перемещение и хранение машины.В случаях, когда владельца найти не получается, такие автомобили перейдут в собственность горадминистрации. После этого, в зависимости от состояния, транспорт либо утилизируют, либо передадут для использования муниципальному учреждению.Меры распространяются на брошенные автомобили, расположенные на муниципальной территории и не касаются территорий, относящихся к МКД или иным собственникам.Ранее мы рассказывали: брошенные автомобили во Владимире будут принудительно распродавать или утилизироватьФото: администрация города Владимира