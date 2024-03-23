В Центральной библиотеке Владимира прошла литературно-музыкальная программа Мы живем в России 10...

В Центральной библиотеке Владимира прошла литературно-музыкальная программа "Мы живем в России"10 лет в родной гавани. В центральной библиотеке города Владимира прошла литературно-музыкальная программа "Мы живем в России", посвящённая воссоединению Крыма с Россией.Поэты, писатели, исполнители песен представили свои произведения. Состоялась презентация книги под редакцией Захара Прилепина "Жизнь за други своя".Также в рамках встречи состоялся открытый диалог с участником событий крымской весны Игорем Эповым. В 2014 году он защищал население полуострова, сейчас участвует в СВО.Программа была организована фондом "Защитники отечества" при поддержке координационного центра ВлГУ.Анна Крылова, заместитель руководителя Государственного филиала фонда "Защитники Отечества":- Главной задачей тогда и сейчас было освобождение не столько территорий, сколько обеспечение безопасности людей проживающих на тех территориях. Сегодня мы пригласили на встречу ветерана боевых действий, который принимал участие в тех событиях.