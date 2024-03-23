В городе Кольчугино проводится проверка по факту частичного обрушения строящегося торгового...

В городе Кольчугино проводится проверка по факту частичного обрушения строящегося торгового центра.Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.Сообщается, что еще 21 июня 2022 года администрацией Кольчугинского района физическому лицу выдано разрешение на строительство торгового центра на улице Веденеева (дом 22).К настоящему моменту большая часть строительных работ выполнена. Но сегодня (22 марта 2024 года) произошло частичное обрушение здания из-за деформации алюминиевых конструкций. Уточняется, что отвалились стеновые панели.“… Надзорным органом будет дана всесторонняя оценка обстоятельствам произошедшего, в том числе законности выдачи разрешительной документации на строительство объекта, соблюдению законности при проектировании и строительстве центра, осуществлении специализированной организацией строительного контроля. По результатам проверочных мероприятий будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования…” - пояснили в региональной прокуратуре.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области