В городе Кольчугино проводится проверка по факту частичного обрушения строящегося торгового...
В городе Кольчугино проводится проверка по факту частичного обрушения строящегося торгового центра.
Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что еще 21 июня 2022 года администрацией Кольчугинского района физическому лицу выдано разрешение на строительство торгового центра на улице Веденеева (дом 22).
К настоящему моменту большая часть строительных работ выполнена. Но сегодня (22 марта 2024 года) произошло частичное обрушение здания из-за деформации алюминиевых конструкций. Уточняется, что отвалились стеновые панели.
“… Надзорным органом будет дана всесторонняя оценка обстоятельствам произошедшего, в том числе законности выдачи разрешительной документации на строительство объекта, соблюдению законности при проектировании и строительстве центра, осуществлении специализированной организацией строительного контроля. По результатам проверочных мероприятий будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования…” - пояснили в региональной прокуратуре.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области