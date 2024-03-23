В Гусь-Хрустальном организовано мемориальное место в память о жертвах трагедии в Крокус Сити...

В Гусь-Хрустальном организовано мемориальное место в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле"Сегодня (23 марта 2024 года) Владимирская область со всей страной скорбит по жертвам теракта.Владимирцы на протяжении всего дня возлагали цветы к мемориалам и зажигали свечи в память о жертвах теракта.В Гусь-Хрустальном на площади по ул. Калинина также организовано мемориальное место. Об этом сообщили в администрации города.Все желающие могут принести цветы, свечи, почтить память жертв трагедии.Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траураФото, видео: администрация города Гусь-Хрустальный