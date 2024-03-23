В музее-заповеднике Александровская слобода открылась выставка, посвященная 500-летию основания...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" открылась выставка, посвященная 500-летию основания Новодевичьего монастыряВеликий Русский Северный Путь. В музее-заповеднике "Александровская слобода" открылась выставка, посвященная 500-летию основания Новодевичьего монастыря. Два исторических места связывает череда событий.Новодевичий монастырь заложил Василий III, который основал Александровскую слободу. Там же, как считают историки, он объявил о разводе с первой женой Соломонией Сабуровой - время строительства монастыря совпадает с началом бракоразводного процесса.Некоторые исследователи полагают, что он был построен специально для великой княгини. А Иван Грозный в 1549-м году крестил в Новодевичьем монастыре своего первого ребенка - дочь Анну.Все исторические параллели можно проследить на выставке. Это и музейные экспонаты, и карта всего Северного пути.Елена Лихонина, научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода":- Начинался он в Москве, в Новодевичьем монастыре, и пролегал через главные духовные обители Северной Руси. И заканчивался на Соловецких островах. И Александровская слобода была тоже частью этого исторического маршрута. И по замыслу авторов выставочный проект "Великий Русский Северный путь объединит города, которые входили в этот маршрут.