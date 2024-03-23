В связи с трагическими событиями в «Крокус сити холл» во Владимирской области будут отменены...

В связи с трагическими событиями в «Крокус сити холл» во Владимирской области будут отменены увеселительные мероприятияВ связи с трагическими событиями в «Крокус сити холл» во Владимирской области будет отменено запланированное на воскресенье открытие «Недели детской книги». Других крупных событий в регионе в эти дни в планах не было. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Александра Авдеева."В знак общей скорби призываю отменить все увеселительные мероприятия в предстоящие субботу и воскресенье. Уверен, все жители с пониманием отнесутся к дополнительным мерам предосторожности.", - добавил Александр Авдеев.Всем организациям сферы образования, культуры, досуга и спорта правительством области даны установки усилить меры безопасности.Ограничен доступ в детские учреждения.Фото: freepik.com