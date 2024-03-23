Владимирцам рассказали, как помочь своему организму преодолеть дефицит витаминов после зимы В...

Владимирцам рассказали, как помочь своему организму преодолеть дефицит витаминов после зимыВ конце зимы и весной многие чувствуют необычную усталость, апатию и подавленность. Зимой в рационе недостаточно витаминов, световой день короче, чем летом. Из-за этого "страдает" организм. Зачастую к этому добавляются ухудшение состояния кожи и волос, боли в суставах. Все это симптомы весеннего авитаминоза.Нашим коллегам из "Российской газеты" врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова рассказала, как помочь своему организму преодолеть дефицит витаминов и микроэлементов.Она уточнила, что зимой нет сезонных овощей и фруктов, а плоды, выращенные не на грядке или замороженные, бедны витаминами. Прогулки на свежем воздухе и прием витаминов помогут организму справиться с усталостью.По словам диетолога, в весенний период необходимо добавить в рацион витаминные комплексы, это придаст сил и энергии. Можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2000 международных единиц, а также магний, потому что 90% людей у нас испытывают дефицит этого элемента.Кроме того, полезны будут омега-3 жирные кислоты, которые можно принимать круглогодично по 1-2 капсулы в сутки.На прошлой неделе мы рассказывали о полезных продуктах для сердца.Эксперты напоминают: при выборе того или иного режима питания необходимо проконсультироваться со специалистом.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений, freepik.com