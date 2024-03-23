Владимирцы несут цветы и зажигают свечи у мемориала «Скорбящие ангелы» на Октябрьском...

Владимирцы несут цветы и зажигают свечи у мемориала «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспектеНапомним, что 22 марта 2024 года произошла страшная трагедия в ТЦ "Крокус Сити Холле" в Краногорске.В городах Владимирской области на баннерах выводят изображения горящей свечи памяти, появляются стихийные мемориалы, приспустили флаги над государственными учреждениями.В настоящее время люди несут цветы и зажигают свечи у мемориала «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте.В храмах проходят панихиды по жертвам теракта в Подмосковье.В связи с трагическими событиями в «Крокус сити Холле» во Владимирской области отменены все запланированные мероприятия.Фото: Фёдора Лалакина, ГТРК "Владимир"