Владимирская область скорбит о жертвах теракта в Подмосковье Мы на связи с оперативным штабом....

Владимирская область скорбит о жертвах теракта в Подмосковье"Мы на связи с оперативным штабом. Данные о пострадавших из нашего региона на этот час не поступали. Но чужих среди жертв трагедии для нас нет. Все во Владимирской области соболезнуют семьям, чьи близкие не вернулись домой. Всем сердцем желаем скорейшего выздоровления раненым. Готовы по первому зову прийти на помощь", - сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Органы безопасности, правоохранители работают в усиленном режиме.Фото: freepik.com