Владимирские спортсмены завоевали награды на Кубке Мира по фудокан-каратэ Наши...

Владимирские спортсмены завоевали награды на Кубке Мира по фудокан-каратэНаши спортсмены-каратисты завоевали целый ряд наград на Кубке Мира по фудокан-каратэ. Турнир проходил в Иванове, участие в нем приняли спортсмены из 15 стран, в том числе из Италии, Испании, Греции, Кипра и Сербии - всего более полутора тысяч спортсменов.Соревновались дети с 6 лет, кадеты, юниоры, взрослые и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.Честь Владимирской области защищали ученики Академии боевых искусств "Будосан". Они завоевали 8 кубков Мира, 8 серебряных медалей, 8 бронзовых в личных категориях и две бронзовые медали в составе сборной России. Поздравляем наших каратистов!