Владимирских старшеклассников знакомят с работой суда на примере реального заседания по уголовному...

Владимирских старшеклассников знакомят с работой суда на примере реального заседания по уголовному делуУчащиеся 10 класса школы №8 г. Владимира посетили Фрунзенский районный суд г. Владимира и присутствовали на судебном заседании по уголовному делу по обвинению местного жителя в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.В ходе судебного заседания было оглашено предъявленное обвинение, заслушан свидетель, оглашены показания неявившихся свидетелей и исследованы иные доказательства, заслушаны прения сторон и последнее слово подсудимого. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Учащимся удалось познакомиться с непосредственной работой суда, понаблюдать за ходом судебного разбирательства, узнать о роли в уголовном процессе каждого его участника, в том числе государственного обвинителя и защитника.Ребята смогли познакомиться с судебной стадией уголовного процесса, узнать о роли в нём государственного обвинителя.После окончания судебного заседания старший помощник прокурора г. Владимира Шефер Ирина Евгеньевна, поддерживающая обвинение в данном процессе, ответила на вопросы учащихся, касающиеся как непосредственно судебного процесса, так и интересующие самих школьников о том, как им необходимо действовать в различных жизненных ситуациях.А также старший помощник прокурора г. Владимира побеседовала со школьниками о вреде наркомании, курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, а затем подробно ответила на возникшие у ребят вопросы.Фото: официальный telegram-канал судов общей юрисдикции Владимирской области