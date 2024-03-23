Во Владимире начался сезон большого дорожного ремонта Улицы, где будут устраняться дефекты...

Во Владимире начался сезон большого дорожного ремонтаУлицы, где будут устраняться дефекты дорожного полотна определят в ходе мониторинга. Улица Моторная стала одним из лидеров по количеству жалоб от жителей.Ежедневно сотрудники центра управления городскими дорогами заделывают 30 квадратных метров повреждений. Их заливают асфальтобетонной смесью. Литой асфальт отличается от обычного повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность.В этом году дорожники приобрели 200 тонн асфальта. Такого количества хватит примерно на 2 месяца непрерывных работ.Помимо дорог, в ремонт включены тротуары. После ремонта на улице Моторной, дорожники перейдут на Суздальскую.Читайте также:Активисты Народного фронта требуют отремонтировать суздальский тротуар на КремлёвскойВо Владимире этой весной отремонтируют 9 участков автомобильных дорог общего пользованияЖители Владимира требуют привести дорогу на улице Производственной в нормативное состояние