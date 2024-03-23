Во Владимире отменены массовые развлекательные мероприятия Во Владимире в знак скорби в связи с...

Во Владимире отменены массовые развлекательные мероприятияВо Владимире в знак скорби в связи с трагическими событиями в «Крокус сити холл» в ближайшие дни отменены все городские развлекательные, массовые, культурные мероприятия. Об этом сообщает администрация города.Во всех городских учреждениях и организациях образования, культуры и спорта усиливают меры безопасности.Администрация города Владимира просит жителей и гостей областного центра отнестись с пониманием к дополнительным мерам предосторожности.Фото: freepik.com