Во Владимире почтили память жертв террористического акта в Подмосковье Жители региона продолжают...

Во Владимире почтили память жертв террористического акта в ПодмосковьеЖители региона продолжают нести цветы в память о жертвах террористического акта в "Крокус Сити Холле". Во Владимире люди приходят на площадь Победы и к мемориалу "Скорбящие ангелы" на Октябрьском проспекте. Слово - Фёдору Лалакину.Поминальные лампады, цветы, игрушки. В память о тех, кто погиб во время теракте в Крокус Сити Холле. Владимирцы несут венки, красные гвоздики, памятные таблички к мемориалу "Скорбящие ангелы" на Октябрьском проспекте. Поток не прекращался ни на минуту.Евгений Варенцов, заместитель председателя Владимирского регионального отделения ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел РФ:- Мы ветераны боевых действий - осуждаем этот гнусный поступок террористов. Это просто нельзя выразить словами.. Мирные граждане, дети пострадали, просто я не знаю как вообще, кто это были? Люди, нелюди, но время покажет, органы правопорядка разберутся.Почтить память жертв этого страшного преступления идут активисты общественных организаций, ветераны, представители молодежных объединений. Каждый- мысленно с Красногорском. Боль и скорбь разделяет вся Владимирская область.Наталья Адамович, председатель Владимирского регионального отделения семей погибших защитников отечества:- Мы соболезнуем всем семьям погибших, которые потеряли своих родных и близких. Желаем быстрейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в тяжелом состоянии в больницах города Москвы. И мы сегодня пришли сюда, чтобы отдать дань памяти всем погибшим.Стихийные мемориалы появились и в районах. Этот- в Александрове. Его организовали фельдшеры Александровской районной больницы. Их идею поддержал весь коллектив.24 марта - День общенационального траура. Как подчеркнул в своём обращении Президент, " наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны- быть ВМЕСТЕ. В одном строю".Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир"