Во Владимире приспустили флаги над государственными учреждениями Владимирская область вместе со...

Во Владимире приспустили флаги над государственными учреждениямиВладимирская область вместе со всей страной скорбит по жертвам теракта. Над административными зданиями приспущены государственные флаги.В городах региона на баннерах выводят изображения горящей свечи памяти, появляются стихийные мемориалы. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Во Владимире люди несут цветы и зажигают свечи возле Вечного огня на площади Победы и у мемориала «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте.В храмах проходят панихиды по жертвам страшной трагедии.Напомним, что во Владимире и области отменены все развлекательные мероприятия.Фото: ГТРК "Владимир"