Во Владимире ремонтируют участок дороги по улице Моторная Во Владимире начался сезон большого...

Во Владимире ремонтируют участок дороги по улице МоторнаяВо Владимире начался сезон большого дорожного ремонта. Места, где будут устраняться дефекты дорожного полотна определяют в ходе мониторинга. Улица Моторная стала одним из лидеров по количеству жалоб от жителей. Репортаж Александра СыпченкоЭти 100 метров - один из самых проблемных участков дороги на улице Моторной во Владимире. Ямочный ремонт в городе начинается именно с подобных мест. Жители района буквально умоляли привести старую дорогу в нормативное состояние.Татьяна Щетникова, жительница ул. Моторной г. Владимир:- Конечно, нужен, тут все ходят и ездят в магазины.Зоя Андреевна, жительница ул. Моторной г. Владимир:- Я считаю, что обязательно надо, тем более эта улица сейчас стала очень популярна, на ней полно магазинов.Специалисты Центра управления городскими дорогами этой весной ежедневно заделывают примерно по 30 квадратных метров повреждений.Сагира Каримовна, жительница ул. Моторной г. Владимир:- Делают. Я дорожников ругать не буду, у нас дорожники в городе стараются.Технология довольно проста, но эффективна. Часть поврежденного полотна вырезают, в яму заливают асфальтобетонную смесь. Литой асфальт отличается от обычного повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность.Максим Кукушкин, мастер службы содержания объектов благоустройства:- Работы начинаются с расстановки дорожных знаков на месте ремонта, потом происходит нарезка карт с последующим выдавливанием асфальтобетонного покрытия, потом происходит сушка и чистка.Такая технология позволяет выполнять ямочный ремонт дорожного покрытия даже при отрицательной температуре. В этом году владимирские дорожники приобрели 200 тонн литого асфальта. Такого количества хватит примерно на 2 месяца непрерывных работ.Помимо дорог, в ремонт включены тротуары. Места, где будут устраняться дефекты дорожного полотна, устанавливаются в ходе мониторинга Центра управления городскими дорогами.Игорь Ефремов, представитель Центра управления городскими дорогами:- Есть определенная очередность, такого, чтобы мы запланировали ямы, которых еще нет, но, возможно, будут. Здесь все-таки больше работа коммунальной "скорой помощи", - я бы так сказал.План уже составлен. После ремонта на улице Моторной, дорожники планируют взяться за Суздальскую.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".