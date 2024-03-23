Во Владимирской области будут обследовать дороги для подготовки к ремонтному сезону Как сообщили в...

Во Владимирской области будут обследовать дороги для подготовки к ремонтному сезонуКак сообщили в Правительстве Владимирской области, в течение всего апреля региональные дорожники будут обследовать дороги в 33-м регионе, в том числе ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Специалисты ГБУ «Владупрадор» оценят транспортно-эксплуатационное состояние дорог регионального и межмуниципального значения.Кроме того, для определения готовности к весеннему половодью будут осмотрены системы водоотвода на автомобильных дорогах, кюветы и водопропускные трубы.В 2023 году на действующей сети дорог было зафиксировано 28 участков в 11 районах области, попадающих в зону возможного подтопления."Для предупреждения участников дорожного движения о наличии участков подтопления, подрядчики устанавливают временные дорожные знаки, ограждают участки подтопления сигнальными вехами и устанавливают информационные щиты, указывающие пути объезда при их наличии", - пояснили в Правительстве.Подрядчики также заготавливают дорожно-строительные материалы (в том числе песок и щебень, необходимые для ликвидации возможных промоин) и технические средства организации дорожного движения.В 2024 году во Владимирской области приведут в нормативное состояние свыше 80 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения.Кроме того в текущем году во Владимирской области отремонтируют три участка федеральных дорог М-7 и Р-132.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений