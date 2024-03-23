Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении Владимирской области, просидит еще дольше в колонии строгого режима за организацию движения «АУЕ*». Об

Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении Владимирской области, просидит еще дольше в колонии строгого режима за организацию движения «АУЕ*». Об этом рассказали в пресс-службе Следкома по области. Почти год (с 30 июля 2021 года по 1 июня 2022 года) мужчина активно участвовал в организации банды АУЕ*. На осужденного было возбуждено уголовное