Во Владимирской области подросткам запретят открывать банковские счета без согласия...

Во Владимирской области подросткам запретят открывать банковские счета без согласия родителейПравительство России одобрило законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Банк России также поддержал инициативу. Об этом сообщает газета «Известия».Как заявил один из авторов документа зампред ГД Сергей Неверов, законопроект в ближайшие дни будет внесен в Госдуму.Статья Гражданского кодекса будет дополнена пунктом о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей».Также будет изменен закон «О банках и банковской деятельности». Согласно поправкам, кредитные организации будут выдавать справки со счетов и вкладов как самим подросткам, так и их законным представителям. Таким образом, родители и опекуны будут в курсе того, какие счета открывает ребенок.Подобные меры направлены на предотвращение финансовых преступлений против несовершеннолетних, уточняют «Известия». По словам Сергея Неверова, законопроект планируется внести в ближайшие дни.Фото: freepik.com