Во Владимирской области подросткам запретят открывать банковские счета без согласия...
Во Владимирской области подросткам запретят открывать банковские счета без согласия родителей
Правительство России одобрило законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Банк России также поддержал инициативу. Об этом сообщает газета «Известия».
Как заявил один из авторов документа зампред ГД Сергей Неверов, законопроект в ближайшие дни будет внесен в Госдуму.
Статья Гражданского кодекса будет дополнена пунктом о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей».
Также будет изменен закон «О банках и банковской деятельности». Согласно поправкам, кредитные организации будут выдавать справки со счетов и вкладов как самим подросткам, так и их законным представителям. Таким образом, родители и опекуны будут в курсе того, какие счета открывает ребенок.
Подобные меры направлены на предотвращение финансовых преступлений против несовершеннолетних, уточняют «Известия». По словам Сергея Неверова, законопроект планируется внести в ближайшие дни.
Фото: freepik.com